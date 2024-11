26.11.2024 17:21 Rauch quillt aus Fenster: Eine Person bei Wohnungsbrand verletzt

In Sachsen-Anhalt brach am Dienstagnachmittag ein Brand in einer Wohnung aus.

Von Lisa Marie Peisker

Bitterfeld-Wolfen - Dunkler Rauch quoll am heutigen Dienstagnachmittag aus einer Wohnung in Bitterfeld-Wolfen. Dunkler Rauch zog aus einem Fenster dieses Hauses in Bitterfeld-Wolfen. © Tom Musche Durch das geöffnete Fenster und an der gelben Hauswand ist das Ausmaß des Brandes zu erkennen. Was der Auslöser des Feuers war, wann genau es zu brennen begann und wie nun weiterverfahren wird, sind Fragen, die die Polizei aktuell noch zu klären versucht. Es sei laut einem Polizeisprecher bisher nur bekannt, dass der Brandt eine verletzte Person forderte. Sachsen-Anhalt Raus aus Magdeburg: Diese Weihnachtsmärkte wollen in Sachsen-Anhalt besucht werden Die Feuerwehr rückte aus, um das Feuer schließlich zu löschen. Die Feuerwehr rückte aus. © Tom Musche Laut Informationen vom Ort des Geschehens sei die betroffene Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Montage: Tom Musche