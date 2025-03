02.03.2025 15:17 Rentner (74) stürzt mitten in der Nacht in eiskalten Fluss

In Merseburg (Saalekreis in Sachsen-Anhalt) ist in der tiefsten Dunkelheit ein Senior in die kalte Saale gestürzt.

Von Nico Zeißler

Merseburg - In Merseburg (Saalekreis in Sachsen-Anhalt) ist in der tiefsten Dunkelheit ein Senior (74) in die kalte Saale gestürzt. Der Mann war an der Schleuse Meuschau ins Wasser gestürzt. (Archivbild) © imago/Steffen Schellhorn Die Polizei erhielt in der Nacht zu Samstag gegen 0.30 Uhr die Meldung, dass im Bereich der Schleuse Meuschau eine Person ins Wasser gefallen sei. Offenbar war der Rentner unglücklich gestolpert und hatte das Gleichgewicht verloren. "Bei Eintreffen der Beamten war der Mann bereits aus dem kalten Wasser geborgen worden und ansprechbar", sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener. Der 74-Jährige wurde mit Rettungsdecken vor einer weiteren Unterkühlung geschützt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

