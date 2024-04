Sachsen-Anhalt: Freibäder bereiten sich auf Saison vor, nur die Bademeister fehlen

Zur Abkühlung in den Sommer-Monaten gehen viele Menschen in die Freibäder. Die bereiten sich derzeit auf die Saison ab Mitte Mai vor.

Halle (Saale) - In den Freibädern in Sachsen-Anhalt wird geputzt, gewerkelt und geprüft, denn: Die Saison steht vor der Tür. "Das Becken ist schon geputzt, ab nächster Woche lassen wir dann das Wasser ein", sagte Marco Sefzig, der seit rund drei Wochen unter anderem das Nordbad in Halle fit für die neue Saison macht.

Auch die Sprungtürme im Nordbad in Halle müssen gewartet und überprüft werden. © Hendrik Schmidt/dpa Noch ist das Becken also leer und strahlt in Weiß. "Wenn dann das Wasser und die Chemie - wie zum Beispiel Chlor - drin sind, sieht es wieder blau aus." Die Eröffnung des Bads unter freiem Himmel ist Mitte Mai geplant.

Das in drei Bereiche geteilte Becken abzulassen, habe drei Wochen gedauert, sagte Sefzig. Das Befüllen werde dann voraussichtlich eine Woche dauern. "Wir lassen das Wasser aber nur einlaufen, wenn wir auch hier sind. Über Nacht machen wir das nicht - nicht, dass was passiert." Wenn das Becken voll ist, werde auch die Wassertechnik wieder in Betrieb genommen, sagte der Experte. Kurz vor der Eröffnung des Freibads würden dann noch Proben vom Wasser genommen, um sicherzustellen, dass darin bedenkenlos geschwommen und geplanscht werden kann. Sachsen-Anhalt Zwei Mädchen (9) an Saalestrand verschwunden: Großeinsatz in Halle Sprungtürme, Wasserrutsche und Spielgeräte seien im Rahmen einer alljährlichen Prüfung vom TÜV abgenommen worden. Das Bad soll in diesem Jahr bis Anfang September geöffnet sein.

Magdeburg öffnet Mitte Mai die Bäder

Das Schwimmbecken des Nordbads wird bis zum Saisonstart noch ausgiebig gereinigt. © Hendrik Schmidt/dpa Während der Saison betreibt vor allem die DLRG das Bad in Halle. Bis zur Eröffnung sollen neben dem Becken auch die Umkleiden und Sanitärgebäude gereinigt werden, ergänzte Iris Rudolph von den Stadtwerken. Die Sandflächen der Spielplätze seien schon aufgearbeitet worden, die Volleyballplätze sollen demnächst folgen. Auch die drei Freibäder und zwei Strandbäder in der Landeshauptstadt werden für den Saisonbetrieb vorbereitet, erklärte Ina Fester, Sprecherin der Stadt Magdeburg. Die Eröffnungen seien Mitte Mai geplant - einzig das Carl-Miller-Bad öffne wegen intensiveren Vorbereitungsmaßnahmen des Betonbeckens erst Anfang Juni. "Am Barleber See und Neustädter See erfolgen derzeit die ersten Pflegearbeiten im Außengelände", so Fester. Sachsen-Anhalt Beißattacken in Sachsen-Anhalt trotz mehr Hunden nicht gestiegen! In Dessau-Roßlau laufen die Vorbereitungen ebenfalls. Das Attraktionsbecken des Erlebnisbads Roßlau sei abgelassen und werde derzeit gereinigt und zur Neubefüllung vorbereitet, sagte Stadtsprecherin Katrin Kuhnt. Außerdem werden das Laub von den Wiesen geharkt und die Rasenflächen gemäht. "Das Abpumpen und die Reinigung des Kinderplanschbeckens und des Schwimmerbeckens ist ebenfalls in den nächsten Tagen geplant." Auch hier soll die Saison Mitte Mai beginnen. Bis dahin werde die Technik schrittweise in Betrieb genommen.

