Wie Sachsen-Anhalts Innenministerin "Gefährder" abschieben will

"Der Bund muss Wege eröffnen, wie im Einzelfall Abschiebungen und kontrollierte freiwillige Ausreisen hochsicherheitsrelevanter Personen insbesondere auch nach Syrien und Afghanistan erfolgen können", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) vor Beginn der Herbstkonferenz am Mittwoch in Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

Als "Gefährder" bezeichnet das BKA Menschen, denen die Behörden schwerste politisch motivierte Straftaten bis hin zum Terroranschlag zutrauen.

Seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 gibt es keine Rückführungen nach Afghanistan mehr. Für Syrien gilt aufgrund der Situation im Land ein Abschiebestopp.

Als Beispiel dafür, dass in Einzelfällen auch Abschiebungen in Länder, wo es kompliziert ist, möglich sind, wertet man in Magdeburg den Fall eines Palästinensers, der 2018 aus Sachsen-Anhalt über Jordanien in das Westjordanland abgeschoben worden war.