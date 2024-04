Schildbürgerstreich: Verblasste Tafeln sollen Stadt 181.000 Euro kosten

Sangerhausen - Weil die Stadt Sangerhausen ( Sachsen-Anhalt ) zwei Schilder an einer Autobahn erneuern möchte, bittet die dafür zuständige Autobahn GmbH des Bundes ordentlich zur Kasse.

Kaum noch zu erkennen: Hinweisschilder an der A38 sollen auf das Rosarium Sangerhausen aufmerksam machen. © Heiko Rebsch/dpa

Viele Autofahrer kennen Sie: Die braunen, großen Schilder an Autobahnen, die auf interessante oder sogar berühmte Orte hinweisen. In Fachkreisen werden diese auch "touristische Unterrichtungsschilder" genannt.

Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist vor allem für das sogenannte Rosarium bekannt. Dort gibt es die größte Rosensammlung der Welt.

Um auf dieses touristische Highlight hinzuweisen, wurden in der Vergangenheit zwei solcher Autobahn-Schilder an der dort entlangführenden A38 platziert.

Im Laufe der Jahre hat jedoch die Umwelt erheblich auf die Schilder eingewirkt. Vom Schriftzug ist kaum noch etwas zu erkennen, die Farbe ist verblasst.

Dies nahm die Stadt Sangerhausen zum Anlass, einfach eine neue Folie darüber kleben zu wollen. Doch wie so oft ist dieses Vorhaben in Deutschland nicht so einfach.