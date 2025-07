Drehender Wind erschwert Einsatz: Insgesamt 16 Hektar Getreide verbrennen

Laut einem Polizeisprecher des Reviers Anhalt-Bitterfeld geriet gegen 18.15 Uhr ein Getreidefeld an der Halleschen Straße in Raguhn im Norden des Landkreises in Brand.

Das Agrarunternehmen hat die Höhe des Schadens noch nicht beziffert. © Einsatzfahrten TV & Medien

Gegen 20 Uhr, also nur rund zwei Stunden später, stand dann ein Getreidefeld an der Zaascher Straße/K 2058 in Roitzsch im Süden des Landkreises in Flammen.



Zahlreiche Feuerwehren rückten aus. Auch dort verbrannten wieder etwa acht Hektar Getreide.

Wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Es wurden Spuren gesichert und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.