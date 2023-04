Schwere Bundeswehr-Fahrzeuge in der Altmark: Neue Übung Anfang Mai angekündigt

Salzwedel - Anfang Mai werden in der Altmark wieder mehrere Fahrzeuge der Bundeswehr unterwegs sein. Mehr als 1500 Soldaten sind an einer Übung beteiligt.

Mehr als 1500 Soldaten nehmen an dem sogenannten Kfz-Zug mit 324 Fahrzeugen teil. (Archivbild) © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Wieder heißt es vom 2. bis 5. Mai aufmerksam sein. Denn in dieser Zeit werden schwere Fahrzeuge der Bundeswehr an der Übung "Wettiner Schwert 2023" teilnehmen. Teil der Übung ist es auch, ein Gewässerübergang an der Elbe durchzuführen.

Vom Truppenübungsplatz Klietz (Landkreis Stendal) zieht ein sogenannter Kfz-Zug mit 276 Radfahrzeugen und 48 Kettenfahrzeugen in Richtung Truppenübungsplatz Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel).

Benutzt wird dafür die viel befahrene B188 zwischen Stendal und Gardelegen in der Altmark. Der Altmarkkreis Salzwedel teilt mit, dass die Bevölkerung aufgefordert wird, sich von Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten.

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass nach dem Durchfahren der Truppe Beschädigungen an den Straßen, Straßenrändern oder an Verkehrsschildern festgestellt wurden.