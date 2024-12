Sensations-Funde! Was Archäologen in Sachsen-Anhalt 2024 alles ausbuddelten

Magdeburg - Sachsen-Anhalt ist ein Eldorado für Archäologen. In diesem Jahr stieg die Zahl der archäologischen Grabungen. "Mit über 550 Grabungen, einschließlich archäologischer Erkundungen, waren es 100 mehr als 2023", sagte Landesarchäologe Harald Meller.

Die Himmelsscheibe von Nebra wurde weiter erforscht. © Hendrik Schmidt/dpa

"Die Energiewende mit dem Ausbau des Stromnetzes SuedOstLink und Gewerbeansiedlungen brachten Großgrabungen, wie etwa auf der Gewerbefläche für Intel in Magdeburg. Aber auch die Zahl der Forschungsgrabungen nahm zu", führte Meller aus.

"Gleichzeitig blieb 2024 der Bau von Einfamilienhäusern bereits im zweiten Jahr stark gedrosselt, insbesondere im Vergleich zu den späten 2010ern."

Die Forschung an der Himmelsscheibe von Nebra lieferte neue Erkenntnisse bezüglich des Guss- und Herstellungsprozesses der Grundform der bronzenen Scheibe.

Die Bronzescheibe gilt weltweit als die älteste Darstellung konkreter Himmelsphänomene. 2013 wurde sie in das "Memory of the World"-Register der Unesco aufgenommen.