Statistik zum Frauentag: Männer in Sachsen-Anhalt verdienen mehr Geld

Halle (Saale) - Kurz vor dem Internationalen Frauentag am 8. März schaut das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt auf ein weiterhin weitverbreitetes, unfaires Verhalten von Arbeitgebern.

In vielen Berufen verdienen Frauen noch immer weniger Geld als Männer. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Demnach haben Sachsen-Anhalts Frauen im Jahr 2022 im Schnitt sechs Prozent weniger verdient als die Männer.

Besonders hoch sei der Unterschied bei den Bruttostundenlöhnen in der Gruppe ab einem Alter von 40 Jahren, sagte eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes am Montag in Halle.

Hier liege die Verdienstlücke bei rund zehn Prozent.