Streit auf Schulgelände eskaliert: Zwei Jugendliche von Schüler (12) mit Schere verletzt

Dessau-Roßlau - Die Polizei in Dessau-Roßlau hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Dienstagmorgen ein Zwölfjähriger auf einem Schulgelände zwei Jugendliche mit einer Schere verletzt haben soll.

Zwei 15-Jährige wurden an einer Sekundarschule von einem zwölfjährigen Schüler verletzt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizeiinspektion in Dessau-Roßlau am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall um 7.20 Uhr auf dem Gelände einer Sekundarschule am Werner-Seelenbinder-Ring.

"Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll dort ein zwölfjähriger Schüler in Streit mit zwei 15-jährigen Schülern auf dem Schulgelände gekommen sein. Aus der verbalen Auseinandersetzung heraus soll der Zwölfjährige die beiden 15-Jährigen mit einer Nagelschere verletzt haben", so Pressesprecher Robin Schönherr.

Die beiden Teenager wurden dabei verletzt und wurden ambulant behandelt. Der Zwölfjährige verließ die Schule, kehrte aber wenig später mit einem Erziehungsberechtigten zurück.