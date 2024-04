Nach jahrelanger Hängepartie: Landtag wählt neue Datenschützerin

Magdeburg - Über mehrere Jahre war die Stelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz in Sachsen-Anhalt nicht regulär besetzt. Nun war ein erneuter Anlauf erfolgreich. Was hat Maria Christina Rost (49) vor?

Am Mittwoch wählte der Landtag in Sachsen-Anhalt eine neue Landesbeauftragte für den Datenschutz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nach einer jahrelangen Hängepartie ist die Besetzung des Amts nun gelungen: Die Juristin Maria Christina Rost wird oberste Datenschützerin in Sachsen-Anhalt.

Bei der Wahl im Landtag erhielt die 49-Jährige am Mittwoch 66 Ja-Stimmen. 26 Abgeordnete stimmten mit Nein, zwei enthielten sich.

Rost verantwortet aktuell beim hessischen Datenschutzbeauftragten das Justiziariat und die Öffentlichkeitsarbeit.

Wann Rost ihr Amt antritt, ist noch unklar. Die Landesbeauftragte für den Datenschutz überwacht bei Behörden, Unternehmen und Vereinen die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz.

"Ich bin froh, dass wir dem Datenschutz einen Neustart in Sachsen-Anhalt bereiten können", sagte Rost nach ihrer Wahl. Sie kündigte an, mit Verbänden und Unternehmen in den Austausch treten zu wollen, um Angst vor dem Datenschutz zu nehmen.

Auch eine Zusammenarbeit mit Schulen fasst die 49-Jährige ins Auge. "Frühzeitige Bildung im Datenschutz ist ein ganz wichtiger Punkt, um vielleicht auch den späteren Umgang damit zu erleichtern", sagte Rost.