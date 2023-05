09.05.2023 16:56 Streit eskaliert: Messerstecherei in Asylheim in Salzwedel

In einem Asylheim in Salzwedel eskalierte am Montagabend ein Streit zwischen zwei Bewohnern. Beide trugen Stichwunden davon.

Von Sophie Marie Kemnitz

Am Abend des gestrigen Montags eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einem Asylheim in Salzwedel. Was zu den Streitigkeiten zwischen den Männern führte, ist noch unklar. (Symbolbild) © 123RF/michaeljayfoto Nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal kam es am Montagabend zwischen zwei 30-jährigen Bewohnern zum Streit. Die Auseinandersetzung zwischen den Männern wurde so heftig, dass beide Beteiligten Stichwunden davontrugen. Nachdem die Verletzungen im Altmarkklinikum Salzwedel behandelt wurden, nahmen zuständige Beamte beide Männer vorläufig fest. Hintergründe zum Streit sowie Art und Schwere der Verletzungen sind noch nicht bekannt und werden derzeit noch ermittelt. Die Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Polizeiinspektion Stendal übernommen.

