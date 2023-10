Tannen-Spender gesucht! Wer schenkt Schönebeck Weihnachtsbäume?

Schönebeck - Mit dem neuen Monat rückt die besinnliche Zeit immer näher und so auch die Weihnachtsmarkt -Eröffnungen. Schönebeck ( Salzlandkreis ) befindet sich schon fleißig in der Planung und sucht daher nach Tannen-Spendern.

Die Stadt an der Elbe sucht nämlich schon jetzt für ihre beiden Marktplätze jeweils eine schöne Tanne (Blautannen, Fichten usw.) die das Stadtgebiet von Schönebeck, Bad Salzelmen, Felgeleben, Grünewalde und Elbenau über die Advents- und Weihnachtszeit schmücken sollen.

Wer in diesem Jahr eine Tanne spenden möchte, wird gebeten, sich schnellstmöglich im Sachgebiet Kultur und Sport unter der 03928/710561 zu melden. Angebote können auch per E-Mail an presse@schoenebeck-elbe.de geschickt werden.