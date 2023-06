Tausende Asylsuchende in Sachsen-Anhalt: Politiker fordern Verfahren an EU-Außengrenzen

Magdeburg - 2400 Asylsuchende hat Sachsen-Anhalt in diesem Jahr bisher aufgenommen - deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Landtag hat nun darüber debattiert, welcher Kurs in der Migrationspolitik eingeschlagen werden sollte.

Innenministerin Tamara Zieschang (52, CDU) forderte die Verstärkung des Schutzes an EU-Außengrenzen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Landespolitiker in Sachsen-Anhalt sehen bei der Migration vor allem den Bund in der Pflicht, bestehende Probleme zu lösen. In einer Debatte im Magdeburger Landtag forderten mehrere Abgeordnete und Innenministerin Tamara Zieschang (52, CDU) am Donnerstag, dass Ankündigungen des Bundes, wie die Verstärkung des Schutzes der EU-Außengrenzen oder Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, auch umgesetzt werden müssten.

Sachsen-Anhalt will sich zudem dafür einsetzen, dass die Länder Georgien, Indien, Algerien, Marokko, Tunesien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Dies würde eine schnellere Abschiebung von Asylbewerbern aus diesen Ländern ermöglichen. Ein entsprechender Antrag solle auf der Innenministerkonferenz in zwei Wochen eingebracht werden, kündigte Zieschang an.

Die CDU-Politikerin übte außerdem Kritik am Bund. Nötig sei finanzielle Planungssicherheit für Länder und Kommunen, sagte Zieschang.