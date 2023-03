Tritte, Schläge, Bisse: Fahrgast rastet aus und geht auf Zug-Kontrolleur los

Teutschenthal - Im Regionalexpress zwischen Halle und Nordhausen sorgte ein Schwarzfahrer am Montagabend für jede Menge Aufregung.

Ein 27-Jähriger verursachte am Montag einen Polizeieinsatz in einem Regionalexpress. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei sollte der 27-Jährige am Bahnhof Teutschenthal den Zug verlassen, da er kein Ticket vorweisen konnte. "Der Aufforderung kam er in keiner Weise nach", erklärte ein Sprecher.

Stattdessen trat er gegen und biss in den Oberschenkel des 29-jährigen Zugbegleiters und spuckte ihm auf die Hose. Nachdem er ihn zudem an den Händen gekratzt hatte, boxte er gegen seinen Oberschenkel und versuchte auch seinem Gesicht einen Schlag zu versetzen.

Der Sprecher ergänzte: "Zahllose Beleidigungen folgten in Richtung des Zugbegleiters und einer weiteren weiblichen Reisenden."



Der 29-Jährige wusste sich schließlich nicht anders zu helfen, als das Fahrkartenkontrollgerät zur Hand zu nehmen und den Angreifer damit zu schlagen. Zwei Reisende griffen schließlich ein und hielten den 27-Jährigen auf einem Sitzplatz fest.

Sofort wurde die Polizei verständigt, die den aggressiven Mann am Bahnhof Teutschenthal in Empfang nahm und kontrollierte. Es stellte sich heraus, dass er bereits in der Vergangenheit mit Straftaten aufgefallen war.