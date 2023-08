Titel geht gleich an zwei Haltestellen: Das sind die "Bahnhöfe des Jahres"

Halle (Saale)/Nordhorn - Die Bahnhöfe Halle an der Saale Hbf und Nordhorn in Niedersachsen tragen in diesem Jahr den Titel "Bahnhof des Jahres". Das teilte der Bahnlobby-Verband Allianz Pro Schiene am Donnerstag mit. Der Verband vergibt den Titel bereits zum 20. Mal.