Auto rast auf Kreuzung in Motorrad: Fahrer und Sozia schwer verletzt

Zörbig - Nach einem schweren Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld musste am Freitagabend ein Rettungshubschrauber landen.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. © Tom Musche

Wie das Polizeirevier in Anhalt-Bitterfeld am Samstag mitteilte, hatte der 45-jährige Fahrer eines Skodas beim Überqueren der Kreuzung der B183 und der L141 gegen 17.30 Uhr einen Motorradfahrer übersehen.

Es kam zur Kollision zwischen dem Auto, was in Richtung Zörbig die B183 passierte und dem Zweirad, welches aus Köthen in Richtung Bitterfeld-Wolfen unterwegs war.

Der 54-jährige Motorradfahrer und seine Beifahrerin stürzten und mussten schwer verletzt ins Krankenhaus nach Bitterfeld und nach Köthen gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.