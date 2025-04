Neun Verletzte! Linienbus und Straßenbahn krachen zusammen

Halle (Saale) - Schwerer Unfall in Halle: Zwischen einem Linienbus und einer Straßenbahn hat es am Dienstagabend gekracht, mehrere Personen wurden verletzt.

Der Bus wurde bei dem Crash mit neun Verletzten schwer beschädigt. © Silvio Bürger

Das folgenschwere Unglück geschah gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung An der Magistrale/Nietlebener Straße im Westen von Halle.

Polizeisprecher Alexander Junghans zufolge war der Linienbus auf der Nietlebener Straße in Richtung Dölau unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der Tram zusammenstieß.

Infolgedessen fuhr der Bus über die Gegenfahrbahn und einen Grünstreifen, krachte schließlich gegen ein Gebäude.

Neun Personen seien verletzt worden: sieben Fahrgäste im Bus, der Busfahrer sowie der Fahrer der Straßenbahn. "Alle verletzten Frauen und Männer im Alter von 17 bis 79 Jahren sind medizinisch versorgt und in umliegende Kliniken gebracht worden", so der Sprecher weiter.

Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro, an der Bahn wurde er auf 40.000 Euro geschätzt. Auch die Fassade wurde in Mitleidenschaft gezogen - 5000 Euro Schaden.