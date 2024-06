24.06.2024 16:15 Autofahrer landet im Fluss: Helfer retten ihn, kurz bevor der Wagen versinkt

In Seehausen ist am Montag ein Autofahrer in dem Fluss Aland gefahren. Helfer konnten ihn noch rechtzeitig retten, bevor der Wagen im Wasser versank.

Von Robert Lilge

Seehausen - Am heutigen Montagmorgen hatte ein Mann in Seehausen (Landkreis Stendal) einen Schutzengel an seiner Seite. Der verunfallte Wagen musste durch die Feuerwehr aus der Aland gezogen werden. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Seehausen Altmark Gegen 8 Uhr sei der 73-Jährige mit seinem Auto auf der Straße "Hoher Wall" gefahren, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei kurz vor einer Brücke nach rechts von der Straße ab. Er fuhr direkt in den dort entlang fließenden Fluss Aland. Als das Auto drohte davonzutreiben, eilten zwei Passanten zur Hilfe. Sie versuchten den Wagen an das Ufer zu ziehen, was ihnen auch teilweise gelang. Sachsen-Anhalt Seltener Nachwuchs im Bergzoo Halle: Baby im Pandahaus Der 73-jährige Fahrer konnte mit Hilfe der beiden Retter befreit werden. Kurz darauf sei das Auto mit Wasser vollgelaufen und versunken. Obwohl der Mann keine augenscheinlichen Verletzungen hatte, wurde er vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste den Wagen aus dem Wasser holen und abschleppen lassen.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Seehausen Altmark