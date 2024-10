10.10.2024 12:31 Autofahrerin sieht ihn nicht: Biker kracht auf Straße

Ein Motorradfahrer wurde am Mittwoch in Oschersleben bei einem Unfall mit einem Auto verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Von Robert Lilge

Oschersleben - Am gestrigen Mittwochmorgen hat sich in Oschersleben (Landkreis Börde) ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. In Oschersleben wurde am Mittwoch ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa Als gegen 10.20 Uhr eine 43 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda vom Parkplatz einer Sparkasse auf die Lindenstraße fahren wollte, war sie wohl zu unaufmerksam. Laut Angaben des Polizeireviers Börde hat die Fahrerin einen herannahenden Biker nicht gesehen. Der 44-jährige Motorradfahrer wollte noch kurzfristig ausweichen, was ihm jedoch nicht mehr gelang - beide krachten ineinander. Sachsen-Anhalt Unfall Nach dem Aussteigen: Fahrgast durch losfahrende Straßenbahn verletzt Aufgrund des Aufpralls stürzte der Mann dabei zu Boden und verletzte sich. Es bestand der Verdacht, dass er sich einen Bruch des Unterschenkels zugezogen hat, so die Polizei. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Biker und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die Feuerwehr musste anrücken, um auslaufende Flüssigkeiten aufzufangen.

