08.07.2025 14:50 Zwei Verletzte: Messerstecherei nach Streit in Kleingartenanlage

In einer Kleingartenanlage in Wittenberg in Sachsen-Anhalt kam es am Montagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten.

Von Tamina Porada

Wittenberg - In einer Kleingartenanlage in Wittenberg in Sachsen-Anhalt kam es am Montagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten. Alles in Kürze Messerstecherei in Wittenberger Kleingartenanlage

Zwei Männer verletzt nach Streit

39-Jähriger griff 36-Jährigen an

Zeuge versuchte Angreifer zurückzuhalten

Beide Verletzten im Krankenhaus behandelt Mehr anzeigen Der Tatort war eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage. (Symbolbild) © Alex Talash/dpa Wie Polizeihauptkommissarin Cornelia Dieke am Dienstag mitteilte, wurde die Polizei gegen 15 Uhr in die Wittenberger Rheinstraße gerufen. Ein 39-Jähriger soll einen 36-Jährigen in seiner Gartenlaube angegriffen haben. Der Angreifer soll zuerst mit einer Stange und dann mit der Faust auf sein Opfer eingeschlagen haben. Ein Zeuge hat versucht, den 39-Jährigen zurückzuziehen. Diesen Moment nutzte der andere Mann aber, um den Angreifer mit einem messerähnlichen Gegenstand zu verletzten. Das führte dann auch dazu, dass der 39-Jährige die Gartenlaube verließ. Die Polizeibeamten konnten alle Beteiligten in der Kleingartenanlage antreffen. Bei dem 39-jährigen Angreifer wurden Verletzungen im Bereich des Armes festgestellt. Der 36-Jährige hatte Verletzungen im Gesicht und am Arm. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Titelfoto: Alex Talash/dpa