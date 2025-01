B244 gesperrt: Entgegenkommende Autos krachen ineinander

Schmatzfeld - Die B244 bei Schmatzfeld im Landkreis Harz musste am Dienstagabend wegen eines Unfalls für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.

Die Fahrerin des Skoda erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 31 Jahre alter Audi-Fahrer an einer Kreuzung auf die Autobahn abbiegen.

Kurz nach 16.30 Uhr sind dort zwei Autos an der Auffahrt zur A36 zusammengekracht, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Am Skoda sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro und am Audi von etwa 15.000 Euro entstanden. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.