BMW befördert Isuzu aus der Kurve: 24-Jähriger schwer verletzt!

Mieste - Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Altmark zu einem folgenschweren Verkehrsunfall , bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher ist auf und davon.

In der Altmark war am Morgen ein Mann (24) durch einen Unfall schwer verletzt worden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 7.35 Uhr war ein 24 Jahre alter Autofahrer mit seinem Isuzu auf der B188 zwischen Lenz und Mieste (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als ihm ein schwarzer BMW entgegenkam.

Der BMW geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, sodass der 24-Jährige versuchte auszuweichen, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Dadurch flog der Isuzu von der Straße und krachte nacheinander in zwei Bäume. Der Fahrer konnte von Ersthelfern aus dem Wrack gezogen werden, wurde aber schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus in Magdeburg gebracht.

Der schwarze BMW mit Stendaler Kennzeichen fuhr unbeirrt weiter. An dem Isuzu entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt und der Unfallort voll gesperrt werden.