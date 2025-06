Biker kracht beim Abbiegen in Gegenverkehr: Drei Menschen verletzt

Bad Suderode - Am gestrigen Samstagnachmittag wurden drei Menschen in Bad Suderode ( Landkreis Harz ) bei einem Unfall verletzt.

Alles in Kürze

Der Biker und zwei Insassen des Autos wurden bei dem Unfall verletzt. © Polizeirevier Harz

Gegen 16 Uhr befuhr ein 40 Jahre alter Motorradfahrer die Bahnhofstraße. An einer Kreuzung wollte er nach rechts in die Chausseestraße in Richtung Gernrode abbiegen.

Dabei geriet er in den Gegenverkehr, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Zur gleichen Zeit kam ihn ein Auto mit drei Insassen entgegen. Die Kawasaki und der Peugeot krachten ineinander.

Bei dem Vorfall verletzten sich der Biker sowie eine 36-jährige Frau und ein 6 Jahre altes Kind in dem Auto.

Ein Rettungsdienst wurde hinzugerufen und kümmerte sich vor Ort um die Verletzten. Die Unfallstelle musste etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden.