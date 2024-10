18.10.2024 14:26 Crash auf ruhiger Seitenstraße: Polizei bestätigt ihren Verdacht

In Pretzier ist am Donnerstag ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Auto verunfallt. Der Crash geschah in einer Seitenstraße. Die Polizisten hatten einen Verdacht.

Von Robert Lilge

Pretzier - Am gestrigen Donnerstag kam es auf der B190 in Pretzier (Altmarkkreis Salzwedel) zu einem Unfall. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Kurz nach 9 Uhr befuhr ein 55-Jähriger die dortige Straße "Am Bahnhof". Plötzlich fuhr er mit seinem Renault gegen ein altes, mit Gras überwachsenes Bauteil der dortigen Bahnanlage, teilte das Polizeirevier Salzwedel mit. Er selbst wurde bei dem Crash leicht verletzt und konnte den Notruf wählen. Die eingetroffenen Polizisten hatten schnell den richtigen Riecher. Sie vermuteten, dass der Mann vor seiner Fahrt Alkohol getrunken haben muss. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Durch eine entnommene Blutprobe im Krankenhaus soll jetzt der genaue Wert ermittelt werden. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt. Sein Auto war zu stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel