12.07.2024 14:42 Crash gegen Baum: VW-Fahrer verletzt sich in der Altmark schwer

In der Altmark zwischen Kusey und Wenze kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer musste dabei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von Robert Lilge

Kusey - Am gestrigen Donnerstagnachmittag hat sich eine Person zwischen Kusey und Wenze (Altmarkkreis Salzwedel) bei einem Unfall schwer verletzt. Der VW des 40-Jährigen landete auf der Seite liegend auf einem Feld. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Kurz nach 13 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem VW zwischen den beiden Ortschaften unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache sei er in einer Rechtskurve nach links abgekommen, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit. Anschließend krachte er gegen einen Baum. Der Wagen kam dadurch seitlich auf einem Feld zum Liegen. Sachsen-Anhalt Unfall Nach Sturz durch Balkon: Bauarbeiter im Krankenhaus gestorben Bei dem Crash wurde der Fahrer schwer verletzt. Ein hinzugerufenes Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr rückte mit 33 Einsatzkräften an, um die Unfallstelle so schnell wie möglich zu räumen. Die Polizei geht von einem entstandenen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich aus.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel