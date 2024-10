Crash in Wernigerode: Fahrerin übersieht anderes Auto

Wernigerode - Am gestrigen Donnerstag gab es einen Crash in Wernigerode ( Sachsen-Anhalt ), nachdem eine Fahrerin ein anderes Auto übersehen hatte.

Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Polizeirevier Harz

Eine 26-jährige Skoda-Fahrerin wollte gegen 17.08 Uhr von der Straße Am Eichberg nach links in die Friedrichstraße abbiegen, wie das Polizeirevier Harz am heutigen Freitag mitteilte.

Dabei übersah sie allerdings den VW einer 57-Jährigen, der auf der Friedrichstraße in Richtung Schierke unterwegs war.

Beide Autos krachten ineinander. Die Fahrerinnen wurden noch vor Ort von Rettungskräften versorgt und dann ins Klinikum Halberstadt gebracht.

Zum Glück kamen beide Frauen mit leichten Verletzungen davon. Die Autos sind jedoch nicht mehr fahrbereit - es ist ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden.