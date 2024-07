Doppelter Überholversuch geht schief: Ein Schwerverletzter!

Kakerbeck - Am Dienstagvormittag kam es in der Altmark zu einem folgenschweren Verkehrsunfall , bei dem ein älterer Mann schwer verletzt wurde.

In der Altmark wurde ein Audi durch einen Lkw von der Straße geschleudert. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 11.30 Uhr war ein 67 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Schlepper auf der B71 zwischen Kakerbeck und Wiebke (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Ein 53-Jähriger in seinem Audi setzte zum Überholen an, was der Brummifahrer anscheinend nicht bemerkte. Er scherte ebenfalls zum Überholen eines anderen Lkws aus und rammte dabei den Audi.

Der Kleinwagen wurde dadurch von der Straße und gegen zwei Bäume geschleudert, bevor er seitlich liegen blieb, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Der Audifahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 67-Jährige kam mit dem Schrecken davon.