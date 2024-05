Heftiger Unfall im Oberharz: Einer schwer, einer lebensbedrohlich verletzt!

Oberharz am Brocken - Am Freitagmorgen kam es im Landkreis Harz zu einem heftigen Verkehrsunfall , bei dem zwei Personen schwerst verletzt wurden.

Im Harz war ein VW gegen einen Leitpfosten und dann gegen einen Baum gefahren. © Polizeirevier Harz

Gegen 8.30 Uhr war ein 74-Jähriger mit seinem VW auf der B242 in Trautenstein (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor.

Der Wagen krachte neben der Straße in einen Leitpfosten und in einen Baum und fuhr dann weiter in den Straßengraben, wo er liegenblieb, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Der 74-jährige Unfallfahrer wurde schwer verletzt. Seine 71-jährige Beifahrerin war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht ansprechbar. Ihre Verletzungen werden als lebensbedrohlich eingestuft. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Gründe für den Unfall gesorgt hatten, hieß es.