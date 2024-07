23.07.2024 18:24 Nach dem Crash kam die Wut: Autofahrer schlägt und tritt Unfallgegner

In Burg kam es am Dienstag zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Einer der beteiligten Autofahrer griff seinen Unfallgegner direkt körperlich an.

Von Robert Lilge

Burg - Nach einem Unfall am heutigen frühen Dienstagmorgen verlor ein Autofahrer in Burg (Landkreis Jerichower Land) sprichwörtlich den Verstand und wurde handgreiflich. Nach einem Autounfall griff einer der Beteiligten seinen Unfallgegner an. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Zuvor sind in der Zerbster Straße gegen 4.20 Uhr zwei Autos frontal ineinander gekracht. Kurz nach dem Crash habe dann einer der beteiligten Autofahrer den anderen körperlich angegriffen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Ein 22-Jähriger sei erzürnt an die Fahrertür seines Unfallgegners gegangen, habe sie aufgerissen und den anderen Fahrer direkt in dessen Gesicht geschlagen. Zudem soll der aggressive Mann ihm auch mit den Füßen gegen den Oberkörper getreten haben. Bei all den Vorkommnissen, so schien es, rückte der ursprüngliche Unfall in Vergessenheit.

Gegenüber den angerückten Polizisten haben beide Autofahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht. Die Kriminalpolizei hat deshalb Ermittlungen eingeleitet und will jetzt den Zusammenstoß rekonstruieren. Gegen den 22 Jahre alten aggressiven Autofahrer wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung und Nötigung eingeleitet.

