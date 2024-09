Crash zwischen Lok der Harzer Schmalspurbahn und Skoda – eine Verletzte

Den Skoda der 69-Jährigen hat es schwer erwischt. © Polizeirevier Harz

Am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr krachte es an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Osterallee im Quedlinburger Ortsteil Gernrode.

Laut einem Polizeisprecher war eine 68-Jährige in ihrem Skoda Superb mit der Dampflok zusammengestoßen. Deren Lokführerin (64) habe noch versucht, den Unfall zu verhindern – leider erfolglos.

Die aus Quedlinburg stammende Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort ambulant behandelt. Die 64-Jährige blieb unverletzt.