Schlitter-Chaos im Harz: Knapp 40 Unfälle an einem Tag!

Elend - Die Polizei zieht eine ernüchternde Unfall-Bilanz: Am gestrigen Donnerstag kam es allein im Landkreis Harz zu knapp 40 Verkehrsunfällen , die auf die Witterung zurückzuführen sind. Der einzige Lichtblick: Oft ging es nur um Sachschaden.

Im Harz kam es aufgrund der Witterung zu zahlreichen Unfällen - wie hier in Elend, als ein Nissan gegen ein Postauto rutschte. © Polizeirevier Harz

Bei fünf der insgesamt 39 Unfälle im Harz wurden Personen verletzt, teilte die Polizei mit.

In Elend (Sachsen-Anhalt) rutschte gegen 13.35 Uhr beispielsweise ein 86 Jahre alter Autofahrer mit seinem Nissan in einer Kurve gegen ein Postauto.

Hierbei wurden die 83-jährige Beifahrerin sowie der 59-jährige Post-Fahrer leicht verletzt. Auch in Alexisbad zog sich ein 48 Jahre alter VW-Fahrer leichte Verletzungen zu, als ein Laster in einer Kurve in den Wagen rutschte.

In Bad Suderode und in Halberstadt hatten um 15.20 Uhr bzw. 15.50 Uhr Autofahrer den Bremsweg falsch eingeschätzt. Bei beiden Vorfällen war ein Kleinwagen in den Vordermann gekracht. Hierbei verletzten sich zwei Frauen im Alter von 36 und 37 Jahren leicht.