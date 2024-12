Starke Verbrennungen: Elektriker bekommt gefährlichen Stromschlag

Landsberg - Schwerer Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag in Landsberg (Saalekreis): Ein Elektriker (33) ist durch einen Stromschlag verletzt worden.

Ein Elektriker in Landsberg bekam bei der Arbeit am Mittwoch einen gefährlichen Stromschlag. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fiel dem 33-Jährigen gegen 14.30 Uhr bei der Arbeit an einem Stromkasten ein Schraubendreher in den Sicherungskasten.

Als er das Werkzeug wieder herausholen wollte, sei es zu einem Kurzschluss gekommen.

"Der Elektriker erlitt einen Stromschlag von circa 400 Volt und 630 Ampere", hieß es weiter.