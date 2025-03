07.03.2025 16:17 Tesla-Fahrer missachtet Vorfahrt: Drei Personen verletzt

In Halberstadt wurden drei Personen bei einem Unfall an einer Kreuzung verletzt. Zwei davon waren Kinder. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Robert Lilge

Halberstadt - Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es in Halberstadt (Landkreis Harz) zu einem Unfall mit verletzten Personen. Zwei Kinder wurden nach dem Unfall mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Gegen 14.40 Uhr näherte sich ein 52-Jähriger mit seinem Tesla der Kreuzung Im Sülzeteiche/Am Sülzegraben. Dort habe er die Vorfahrt missachtet, teilte das Polizeirevier Harz mit. Ein Skoda mit einer 66 Jahre alten Frau und zwei Kindern krachte in ihn hinein. Sachsen-Anhalt Unfall Drei Verletzte: Autofahrer setzt kurz vor Kreuzung zum Überholen an Beide Kinder wurden dabei leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Frau wurde verletzt, lehnte eine Behandlung jedoch ab. Der Skoda wurde bei dem Crash so sehr beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Laut ersten Erkenntnissen wird der entstandene Gesamtschaden auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

