Tödlicher Frontalcrash: Biker rast in Kurve in Toyota und stirbt

Osternienburger Land - Tragischer Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend mit einem Auto zusammengekracht und gestorben.

Schwere Verletzungen erlitt auch der 59-Jährige, der in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der aus Niedersachsen stammende Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Der Fahrer (59) eines entgegenkommenden Toyotas konnte offenbar nicht mehr ausweichen – die Fahrzeuge krachten in der Kurve ineinander.

Das Unglück geschah laut Polizei gegen 18.40 Uhr auf der K2077 im Osternienburger Land. Demnach war der 29-jährige Biker aus dem Ortsteil Rosefeld kommend in Richtung Libbesdorf unterwegs, als er in einer Rechtskurve plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten sei.

"An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden", so die Polizei abschließend. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden in die Wege geleitet.