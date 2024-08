Tödlicher Unfall in der Altmark: Auto kracht mit Biker zusammen

Tangermünde - Am gestrigen Samstagnachmittag verstarb ein Mensch bei einem Unfall in Tangermünde ( Landkreis Stendal ).

Bei dem Unfall stürzte der Mann von seinem Leichtkraftrad und zog sich tödliche Verletzungen zu. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Wie das Polizeirevier Stendal berichtet, wollte eine 20-Jährige mit ihrem Auto an einer Kreuzung auf die Elbbrücke abbiegen und so über die B188 in Richtung Rathenow weiterfahren.

Beim Abbiegen kam ihr ein Leichtkraftrad entgegen. Dieses übersah sie, es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrer stürzte und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb er dort wenig später.

Die Autofahrerin wurde bei dem Crash nur leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt.

Am Leichtkraftrad sowie an dem Auto entstand Totalschaden.