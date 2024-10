27.10.2024 09:56 Unfall in Arendsee: VW kracht durch Gartenzaun!

In Arendsee ist am Samstag ein VW durch einen Gartenzaun gekracht. Der Fahrer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Von Sophie Marie Kemnitz

Arendsee - Im Ortsteil Mechau (Altmarkkreis Salzwedel) kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall, bei dem ein Auto durch einen Gartenzaun gekracht ist. Neben dem Zaun und dem Fahrzeug wurde ebenfalls ein Verkehrsschild beschädigt. © Polizeiinspektion Stendal Nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal ereignete sich das Unglück gegen 9.30 Uhr im Kaulitzer Weg. Hier war ein 67-jähriger Fahrer mit seinem VW unterwegs. In einer Linkskurve kam er dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge kollidierte der Wagen mit einem Gartenzaun eines dortigen Einfamilienhauses. Glücklicherweise wurden der Fahrer und weitere Insassen des Fahrzeugs nicht verletzt. Lediglich am Gartenzaun, an einem Verkehrsschild und am Fahrzeug selbst entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

