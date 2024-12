12.12.2024 13:31 Wagen kracht in parkende Autos und bleibt auf Dach liegen - doch Polizei findet niemanden mehr!

Ein Auto ist am frühen Donnerstagmorgen in Halle gegen mehrere Fahrzeuge gekracht - doch als die Polizei ankam, war niemand mehr in dem Wagen ...

Von Dorothee Gomes

Halle (Saale) - Ein Auto ist am frühen Donnerstagmorgen in Halle gegen mehrere Fahrzeuge gekracht, doch als die Polizei ankam, war niemand mehr in dem Wagen ... In Halle krachte am Donnerstag ein Wagen in parkende Autos und blieb auf dem Dach liegen - doch die Polizei fand niemanden mehr. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie die zuständige Behörde mitteilte, kam es gegen 4.15 Uhr in der Quellgasse zu dem Mehrfach-Crash. "Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kollidierte dabei ein Pkw mit drei in dem Bereich geparkten Fahrzeugen", hieß es. Der Unfallwagen habe sich zudem überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Sachsen-Anhalt Acker statt Weihnachtsmarkt: Reisebus fährt sich auf Feldweg fest Da Beamte vor Ort weder Fahrer noch Fahrerin gefunden hätten, sei auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz gekommen - die Fahndung dauere an. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben, das Unfallauto sei geborgen worden. Die Kripo ermittle nun zum Unfallhergang.

