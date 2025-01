21.01.2025 18:17 War der Nebel schuld? Traktor und Mercedes stoßen zusammen

Auf der B79 bei Osterwieck kam es am Montag zu einem folgenschweren Unfall. Ein Mercedes krachte in einen Traktor. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Schaden.

Von Robert Lilge

Osterwieck-Hessen - Am gestrigen Montagmorgen sorgte ein Unfall auf der B79 auf Höhe des Osterwiecker Ortsteils Hessen (Landkreis Harz) für einen hohen Schaden. Knapp 80.000 Euro soll insgesamt der Schaden an beiden Fahrzeugen betragen. © Polizeirevier Harz Gegen 5.30 Uhr sei ein Traktor vom Acker auf die Bundesstraße gefahren, berichtet das Polizeirevier Harz. Kurz darauf habe es gekracht. Der Fahrer eines Mercedes fuhr in das Heck der tonnenschweren Maschine. Noch sei nicht ganz klar, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, so die Beamten. Sachsen-Anhalt Unfall Bier-Ladung knallt auf Straße: Lkw verliert geliebten Gerstensaft Möglich ist, dass der Traktorfahrer die Vorfahrt missachtet hat oder der Mann hinter dem Steuer des Mercedes sich nicht den Bedingungen auf der Straße angepasst hat. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Nebel. Lediglich der Autofahrer wurde bei dem Crash leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge ist am Traktor ein Schaden von etwa 60.000 Euro entstanden. Am Mercedes seien es knapp 20.000 Euro. Die B79 musste vorübergehend gesperrt werden.

Titelfoto: Polizeirevier Harz