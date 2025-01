Unter 15 Euro die Stunde: Sachsen-Anhalt gehört zu Niedriglohn-Spitzenreitern

Große Gehaltsunterschiede bestehen nach wie vor zwischen Männern und Frauen. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

In Sachsen-Anhalt verdient mehr als jeder dritte Beschäftigte unter 15 Euro pro Stunde. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes auf Anfrage der Linken hervor. Damit gehört das Bundesland gemeinsam mit Thüringen (34 Prozent) und Sachsen (33 Prozent) zu den Regionen mit den höchsten Anteilen an Niedriglohn-Jobs in Deutschland.

"Die Löhne müssen hoch", forderte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt, Monika Hohmann (65).

"Die Landesregierung muss endlich etwas für die vielen Geringverdiener im Land tun." Hilfreich sei ein flächendeckender Mindestlohn von 15 Euro.

"Diese Erhöhung wäre das Mindeste angesichts immer weiter steigender Lebensmittel- und Energiepreise", so Hohmann.