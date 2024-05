Userin forderte Gutschein-Codes: 18-Jähriger in Online-Chat mit Nacktbildern erpresst

Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Am Dienstag wurde ein Teenager aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld Opfer von sogenannter "Sextortion".

Auf bisher unbekannte Art und Weise war die Userin in den Besitz von intimen Aufnahmen des jungen Mannes (18) gekommen. (Symbolbild) © 123RF/dmitrimaruta

Wie das Polizeirevier am Donnerstag mitteilte, war der junge Mann über eine Kommunikationsplattform von einer fremden Userin kontaktiert worden.

Diese war in den Besitz von intimen Aufnahmen des 18-Jährigen gelangt und drohte mit der Veröffentlichung der Fotos - wenn ihr Gegenüber nicht Guthabenkarten im Wert von 100 Euro kaufen und ihr den entsprechenden Code übermitteln würde.

Der Teenie gehorchte - doch die Unbekannte verlangte noch mehr Gutscheincodes, dieses Mal in Höhe von 200 Euro. Der 18-Jährige wandte sich statt zu zahlen am Mittwoch an die Polizei.

Diese warnt eindringlich davor, auf solche erpresserischen Forderungen - auch "Sextortion" genannt - einzugehen.

"Betroffene sollten den Chatverlauf sichern und frühzeitig die Polizei informieren. Zum Schutz wird empfohlen, keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen anzunehmen, regelmäßig die Account- und Privatsphäreneinstellungen zu überprüfen und vorsichtig mit der Veröffentlichung persönlicher Daten umzugehen", so die Behörde.