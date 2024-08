Verpuffung auf Gelände: Feuer in Chemiepark Leuna gelöscht

Am Montagmorgen hatte es im Chemiepark Leuna eine Explosion gegeben. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft Infraleuna in einer Pressekonferenz am Vormittag bekannt gab, wurde niemand verletzt. Gegen 8 Uhr hatte es eine Verpuffung an einem Lkw-Auflieger gegeben, der im Bereich der Linde AG abgestellt war. Dieser war in Brand geraten.

Anwohner der umliegenden Wohngebiete hatten einen lauten Knall gehört und eine Druckwelle gespürt. Über die Warn-App NINA wurde der Nachbarschaft geraten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Mitarbeiter von Linde wurden vorübergehend evakuiert. Mittlerweile konnte der Betrieb aber wieder aufgenommen werden. Rettungskräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Das Unternehmen sucht derzeit nach dem Grund für die Verpuffung.