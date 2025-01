15.01.2025 12:58 Vollbremsung! Zwei Männer im Gleis halten ganzen Bahnhof auf

Am Dienstagmorgen konnten am Bahnhof in Genthin für eine Zeit keine Züge ein- und ausfahren. Grund dafür waren zwei Männer, die sich im Gleis aufhielten.

Von Lena Schubert

Am Dienstagmorgen konnten am Bahnhof in Genthin (Sachsen-Anhalt) für einige Zeit keine Züge ein- und ausfahren. Grund dafür waren zwei Männer, die sich im Gleis aufhielten. Am Bahnhof in Genthin hielten sich zwei Männer im Gleis auf. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Gegen 10.25 Uhr bemerkten Zeugen die beiden Männer, die am Bahnhof Genthin auf den Gleisen spazierten. Am Bahnsteig 2 hinderten sie somit einen Zug, der in Richtung Magdeburg abfahren wollte. Ebenso musste eine heranrollende Bahn eine Schnellbremsung durchführen, um einen Zusammenprall zu verhindern. Glücklicherweise gelang dies, es wurde niemand verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, konnten die beiden Männer im Alter von 31 und 41 Jahren vor Ort angetroffen werden. Der Deutsche und der Iraker wurden nicht nur belehrt, sie müssen sich nun auch auf Anzeigen wegen Nötigung, des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Störung öffentlicher Betriebe und des verbotenen Aufenthaltes im Gleis einstellen. Die zwei Störenfriede erhielten zudem einen Platzverweis für den Genthiner Bahnhof. Durch ihre fahrlässigen Taten hatten mehrere Züge Verspätung.

