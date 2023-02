Vom Rost zerfressen - Dieser DDR-Prestigezug soll wieder auf die Schiene

Halberstadt/Görlitz - In den 1960er Jahren wollte die DDR zeigen, dass sie auf der Schiene mithalten kann. Ein Zug mit Komfort wie Drehsitzen und warmem Wasser im Waschraum bestach durch modernes Design. Einst verband er Berlin mit Prag und Wien. Nun soll er wieder auf die Strecke. Zuvor ist viel zu tun.

Imposant sieht der SVT aus mit seiner windschnittigen Nase. Damals war die stromlinienförmige Front ein Novum, sagt Marco Schumann von der Verkehrs Industrie Systeme GmbH in Halberstadt. "Es war das Flaggschiff der Deutschen Reichsbahn im internationalen Verkehr." Acht Züge dieser Art seien zwischen 1963 und 1968 gebaut worden, nur drei seien noch in Teilen erhalten.

Fünf Millionen Euro solle das Projekt kosten. Vier Millionen Euro kämen vom Bund, der Freistaat Sachsen gebe 300.000 Euro, 700.000 Euro Eigenmittel müsse die gGmbH einbringen. Es gab Spendenläufe ebenso wie Arbeitsstunden am Zug und seinen Teilen.

Hinter dem Projekt stehen Bahn-Enthusiasten, die sich in der 2019 gegründeten gemeinnützigen GmbH SVT Görlitz zusammengetan haben. "Unser Ziel ist die Aufarbeitung des Zuges und dessen langfristiger wirtschaftlicher Betrieb", sagt der ehrenamtliche Geschäftsführer Mario Lieb. Um mindestens 16 Jahre gehe es.

Mit 200 Fahrgästen soll er rund 20 Jahre nach seiner Abschiedsfahrt nach Prag wieder auf dieselbe Strecke gehen können. Die Genehmigung für den Betrieb in der Tschechischen Republik hat er bereits.

In einer riesigen Werkhalle in Halberstadt steht das ehemalige Prestigeobjekt der DDR für die Schiene. Vom Schnelltriebwagen VT 18.16 ist kaum mehr als eine rostige Hülle übrig. Der Zug mit fünf Wagen ist in seine Einzelteile zerlegt und soll bis zum Jahresende restauriert sein.

Mitarbeiter des Betriebes Verkehrs Industrie Systeme VIS arbeiten an der Restaurierung des Maschinenraums des VT 18.16. © Matthias Bein/dpa

In Halberstadt ist der Zug in Tausende Einzelteile auseinander gebaut worden. Und wird nach und nach wieder aufgebaut. Schumann hebt drei Finger, um das Prinzip zu erläutern: entweder ist das Teil noch gut und kann wieder eingebaut werden, es braucht eine Reparatur oder es muss ganz ersetzt werden.

Unterdessen strahlt ein Mittelwagen des SVT in Eierschalengelb mit rotem und blauem Streifen. Hier haben die Bahnenthusiasten der gGmbH schon in Eigenleistung die Fenster eingebaut - bei nicht sicherheitsrelevanten Teilen dürfen sie mitarbeiten. Während in einigen Abteilen schon der Fußbodenbelag liegt, fehlen die Sitze noch.

Geschäftsführer Lieb beschreibt, dass der Zug bis in Detail durchgeplant werde, nicht nur technisch. Man habe auch schon Platzdeckchen weben lassen für den Speisewagen.



Nicht alles kann aber detailgetreu wieder aufgebaut werden. Das WC-System etwa, sagt Schumann, bleibe in Teilen im historischen Zustand mit Fallrohr auf die Schienen. Das dürfe heute aber nicht mehr sein und so müssten nutzbare Toiletten auffangen, was aufzufangen sei. Auch Türblockiereinrichtungen müssten nachgerüstet sein - während der Fahrt dürften heute die Türen nicht geöffnet werden können.

Eine Klimaanlage wird es wie in den 1960er Jahren nicht geben. Dafür wird es im Großraum wieder den besonderen Komfort mit drehbaren Flugzeugsitzen geben, in den Waschräumen warmes und kaltes Wasser, sagt Lieb.