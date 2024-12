Vom wohlhabenden Geschäftsmann auf die Straße: Immer mehr Menschen mit Existenzängsten

Halle (Saale) - Es ist eine Lage, in der wohl niemand gerne stecken würde. Trotzdem sind in Deutschland viele Menschen von Armut und Obdachlosigkeit betroffen. Unter anderem eine private Initiative hilft, die Not zu lindern.

In Deutschland sind zunehmend mehr Menschen von Armut und Obdachlosigkeit betroffen. © dpa/Jan Woitas

In Halle gibt es seit Ende 2020 den Bus "Vierjahreszeiten". Das Projekt wird privat vom gleichnamigen Verein betrieben.

Anlass für Gründer David Strübing war der Kältetod eines Obdachlosen, den er vom Sehen her kannte.

Seitdem fährt der Bus an drei Tagen in der Woche, bei Minusgraden sogar jeden Tag, feste Stationen in der Stadt Halle an.

Das Motto des Vereins ist: "Helfen, wo die Not am größten ist." Verteilt werden warme Suppe, Schnitten, Obst, Gemüse sowie auch mal etwas Süßes. Bei Bedarf werden Hygieneartikel, Bekleidung, Schlafsäcke und Isomatten ausgegeben. Alle Artikel kommen aus Spenden.

"Pro Tag kommen 80 bis 120 Menschen, das sind im Durchschnitt 30 Menschen mehr als im Vorjahr", sagt Strübing.

Wer möchte, kann sich im Bus bei einem Beratungsgespräch Hilfe für Behördengänge holen sowie Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen.