100 Tage im Amt: Kritik an Kretschmer-Regierung

Regierungs-Chef Michael Kretschmer (49, CDU): "Wir sind gut gestartet." © IMAGO/HMB-Media/Uwe Koch

Für den Sächsischen Flüchtlingsrat fällt der Entwurf zum Doppelhaushalt 2025/26 viel zu dünn aus. In einem offenen Brief an die Abgeordneten des Landtags fordern der Rat und weitere zivilgesellschaftliche Organisationen mehr Mittel für die Integration um mindestens zehn Prozent.

"Gesellschaftlicher Zusammenhalt und eine erfolgreiche Integrationspolitik sind keine Selbstläufer - sie brauchen aktive Unterstützung", ergänzt Maxi Pöttrich vom Leipziger Verein "Zusammen".



Kein Grund zur Klage findet demgegenüber Regierungs-Chef Michael Kretschmer (49, CDU). "Wir sind als Regierung gut gestartet", betonte er in seiner offiziellen Zwischenbilanz. Die Regierung sei dabei, Dinge zu beschleunigen und zu straffen.

Als Beispiele nannte er die Verkürzung der Asylverfahren, den Bürokratieabbau - in der Landwirtschaft beispielsweise - oder die Stärkung der Wirtschaft, wie etwa durch die Bildung einer Task-Force zur Situation in der Automobilindustrie.