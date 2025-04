120 Pflanzen! Wenn die Lieblingsblume einem über den Kopf wächst

Schkeuditz - Von einer Topfpflanze zum großen Garten-Mekka: So wurden aus Kathrin und Walter List Kamelien-Experten. In seinem Gewächshaus in Schkeuditz bei Leipzig pflegt das Ehepaar mittlerweile 120 Kamelien-Pflanzen.

Mittlerweile besitzen die Kamelien-Liebhaber 120 Pflanzen, einige davon sind über 2,50 Meter hoch. In Deutschland kennen die 67-Jährigen sonst niemanden, der privat ein Glashaus dieser Größe mit so vielen Kamelien pflegt.

Was das Paar so an der Kamelie fasziniert? Die immergrüne Kamelie blüht gleich zweimal pro Jahr - im Frühling und Herbst - und sorgt so für viele bunte Farbtupfer im Garten.