25-Jährige kracht an Bahnübergang in Schrankenbaum: TRILEX leitet Gefahrenbremsung ein

Der Personenzug TRILEX leitete in Sohland an der Spree eine Gefahrenbremsung ein. (Archivbild) © Thomas Türpe

Am gestrigen Mittwoch war die 25-Jährige mit ihrem VW Golf gegen 19 Uhr auf der B98 in Sohland an der Spree in Richtung Kreisverkehr unterwegs gewesen.

Laut der Bundespolizei Ebersbach wurde sie dabei "eventuell von der tief stehenden Sonne geblendet" und befuhr trotz herabgesenkter Halbschranke den dortigen Bahnübergang.

Der Zusammenstoß mit dem Schrankenbaum, der Vorrichtung an der die Schranke befestigt ist, verhinderte Schlimmeres, denn auf den Gleisen näherte sich ein Zug der TRILEX.

Der Personenzug, der aus Bischofswerda kam, leitete automatisch eine Gefahrenbremsung ein und kam am Bahnhaltepunkt zum Stehen.

Bei dem Vorfall entstand am VW ein Schaden, der auf 3000 Euro geschätzt wird. An dem Unfallwagen war die Frontscheibe zerstört und die Fahrertür laut Polizei "stark beschädigt" worden. Der Sachschaden an der Bahnschranke beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Bahnstrecke und der Bahnübergang mussten bis 20.46 Uhr gesperrt werden.