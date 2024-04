29 Jahre im Dienst, jetzt unter dem Hammer: Feuerwehrauto wird versteigert

Der knallrote Ford Transit hat nach über 29 Jahren ausgedient. © Stadtverwaltung Coswig

Dies teilte die Stadtverwaltung Coswig am heutigen Freitag mit. Das ausgemusterte Auto in knalligem rot aus dem Jahr 1995 soll nun an den Meistbietenden gehen.

Ursprünglich trat der Ford im Coswiger Feuerwehrhaus auf der Moritzburger Straße im selben Jahr als Vorausrüstwagen seinen Dienst an und wurde für Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen genutzt.

2004 statteten die Brandbekämpfer das Auto mit einer Tragkraftspritze, Schläuchen und weiterer Löschtechnik aus und funktionierten es als Kleinlöschfahrzeug um. Im Ortsteil Brockwitz nutzen Einsatzkräfte den Kleintransporter die letzten Jahre als Mannschaftstransportwagen.