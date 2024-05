Peinliche Posse um Frostschäden: Sachsen kann Staatshilfen für Bauern nicht zahlen!

Dresden - Erst ließ der Frost in Sachsen Obst- und Weinblüten erfrieren, jetzt herrscht Eiseskälte in der Staatsregierung. Denn die vom grünen Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (50) in Aussicht gestellten Ernteausfall-Hilfen werden vom CDU-geführten Finanzministerium mit Verweis auf das Haushaltsloch geblockt.